Bolsonaro recebe filhos na PF

247 - Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta terça-feira (25) a visita dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde permanece detido preventivamente desde sábado (22). A presença dos dois parlamentares foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cada encontro pôde ocorrer por até 30 minutos, de forma individualizada.

Segundo o jornal O Globo, a autorização de Moraes também prevê que Jair Renan, vereador e outro filho de Bolsonaro, visite o pai na quinta-feira (27), após solicitação encaminhada ao STF. As visitas ocorrem em meio à reorganização interna do PL, que realizou uma reunião emergencial na segunda-feira (24) para definir a estratégia pública diante da prisão.

Durante o encontro partidário, Flávio Bolsonaro foi escolhido pela família para assumir a linha de frente das manifestações em defesa do ex-presidente. Após a reunião, ele afirmou que o foco da oposição passa a ser a aprovação de um projeto de anistia para condenados e investigados pelos atos de 8 de Janeiro. Segundo o senador, o “objetivo único” do grupo é avançar com a proposta, que poderia favorecer diretamente o pai.

A reunião contou com a presença de Michelle Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Renan, o advogado Paulo Bueno e parlamentares identificados com o núcleo mais ideológico do PL. O movimento ocorre após o STF, de forma unânime, manter a prisão preventiva do ex-presidente. A Primeira Turma confirmou o entendimento de Alexandre de Moraes de que Bolsonaro teria “violado dolosa e conscientemente” a tornozeleira eletrônica, que, segundo o ministro, foi danificada com um ferro de solda.

Na decisão, Moraes rejeitou o argumento da defesa, repetido também por Bolsonaro, de que a tentativa de romper o equipamento teria ocorrido durante um episódio de “confusão mental” provocada por medicamentos. O episódio aconteceu na madrugada de sábado e levou a PF a solicitar a conversão da detenção em prisão preventiva.

Desde então, Bolsonaro ocupa uma sala especial na Superintendência da PF em Brasília. O espaço, com cerca de 12 metros quadrados, passou por reforma recente e dispõe de cama de solteiro, banheiro privativo, ar-condicionado, frigobar, televisão, escrivaninha, cadeira e armário.

A legislação brasileira determina que autoridades com prerrogativa de função, como ex-presidentes, tenham direito a instalações compatíveis durante o período de detenção, o que explica a adaptação prévia do local diante da possibilidade de prisão.