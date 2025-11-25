TV 247 logo
      Flávio faz drama e diz que eventual morte do pai será culpa de Moraes

      Segundo o senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma nova crise de soluços

      Flávio Bolsonaro (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

      247 - O senador Flávio Bolsonaro resolveu nesta terça-feira (25) insinuar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seria "culpado" caso seu pai, o ex-presidente condenado Jair Bolsonaro, morra. Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos no caso da trama golpista.

      Falando a jornalistas, Flávio disse que Jair Bolsonaro teve uma crise de soluços na última noite. "Se acontecer alguma coisa com ele todos sabemos de quem é a responsabilidade", disse Flávio, sem citar Moraes diretamente. 

      Mais cedo nesta terça-feira, Jair Bolsonaro recebeu a visita dos filhos Flávio e Carlos na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente permanece detido preventivamente.

