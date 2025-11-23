Exame em Bolsonaro constata bom estado de saúde e contradiz defesa

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um exame de corpo de delito após ser preso e apresentou um bom estado de saúde, sem soluços, de acordo com o site R7.

Ainda segundo a reportagem, o ex-presidente realizou o exame, que é padrão, para atestar sua saúde física e mental antes de ser preso.

Os advogados de Bolsonaro alegam que o ex-mandatário estaria com a saúde debilitada para tentar converter sua pena em prisão domiciliar. A defesa solicitou novamente, neste domingo (23), o benefício da "prisão domiciliar humanitária" a Bolsonaro.

Bolsonaro foi preso em caráter preventivo no sábado (22) após violar sua tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado a mais de 27 anos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da trama golpista.