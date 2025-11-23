Lindbergh cobra posicionamento de Tarcísio após vexame de Bolsonaro

247 – O deputado federal e líder da bancada do PT na Câmara, Lindbergh Farias, criticou duramente o silêncio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de outros governadores conservadores após a divulgação de vídeo em que Jair Bolsonaro admite ter utilizado “um ferro de soldar” para romper sua tornozeleira eletrônica.

No vídeo, Lindbergh ataca diretamente a falta de posicionamento da direita aliada a Bolsonaro e questiona os eventos que antecederam a confissão do ex-presidente:

“Alô, Tacísio. Estamos esperando um pronunciamento seu, Tacísio. … Só que depois que veio o vídeo em que Bolsonaro admite que usou um ferro de soldar para romper a tornozeleira, vocês estão em silêncio. É um silêncio impressionante, uma defensiva política gigantesca.”

Ele ainda faz ligações entre o episódio da quebra da tornozeleira e o risco de fuga, mencionando viagens ao exterior de aliados e visitas a embaixadas. A linha central da acusação: “Esse ato do Bolsonaro desmoraliza completamente esse pessoal. Eu só quero o seguinte, as investigações têm que ser aprofundadas.”

O deputado também exige que seja recolhida “explicação” sobre quem foi à casa de Bolsonaro, quem tinha acesso ao equipamento usado, e reforça que não basta somente o depoimento do ex-presidente alegando “paranoia”.

Repercussão esperada

A cobrança de Lindbergh insere o episódio no tabuleiro político-partidário, elevando o constrangimento para governadores alinhados com o ex-presidente. A confissão formal de Bolsonaro sobre o uso de ferramenta para quebrar os dispositivos de monitoramento também potencializa apelos de medidas judiciais mais rígidas, conforme Lindbergh tem defendido.