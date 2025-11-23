TV 247 logo
      Lindbergh cobra posicionamento de Tarcísio após vexame de Bolsonaro

      Deputado exige investigação diante da confissão de Jair Bolsonaro sobre uso de ferro de solda para violar tornozeleira eletrônica

      Lindbergh Farias (Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados)

      247 – O deputado federal e líder da bancada do PT na Câmara, Lindbergh Farias, criticou duramente o silêncio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de outros governadores conservadores após a divulgação de vídeo em que Jair Bolsonaro admite ter utilizado “um ferro de soldar” para romper sua tornozeleira eletrônica. 

      No vídeo, Lindbergh ataca diretamente a falta de posicionamento da direita aliada a Bolsonaro e questiona os eventos que antecederam a confissão do ex-presidente:

       “Alô, Tacísio. Estamos esperando um pronunciamento seu, Tacísio. … Só que depois que veio o vídeo em que Bolsonaro admite que usou um ferro de soldar para romper a tornozeleira, vocês estão em silêncio. É um silêncio impressionante, uma defensiva política gigantesca.”

      Ele ainda faz ligações entre o episódio da quebra da tornozeleira e o risco de fuga, mencionando viagens ao exterior de aliados e visitas a embaixadas. A linha central da acusação: “Esse ato do Bolsonaro desmoraliza completamente esse pessoal. Eu só quero o seguinte, as investigações têm que ser aprofundadas.”

      O deputado também exige que seja recolhida “explicação” sobre quem foi à casa de Bolsonaro, quem tinha acesso ao equipamento usado, e reforça que não basta somente o depoimento do ex-presidente alegando “paranoia”.

      Repercussão esperada

      A cobrança de Lindbergh insere o episódio no tabuleiro político-partidário, elevando o constrangimento para governadores alinhados com o ex-presidente. A confissão formal de Bolsonaro sobre o uso de ferramenta para quebrar os dispositivos de monitoramento também potencializa apelos de medidas judiciais mais rígidas, conforme Lindbergh tem defendido.

