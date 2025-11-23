Carol Solberg celebra prisão de Bolsonaro na final do Mundial de Volêi de Praia: "um dia incrível para o mundo" (vídeo)

247 - Carol Solberg e Rebecca encerraram a participação no Mundial de Vôlei de Praia com a medalha de bronze. Na madrugada deste domingo (23) a dupla brasileira venceu o duelo contra as compatriotas Thamela e Vitória por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 22/20, e garantiram um lugar no pódio em Adelaide, na Austrália.

No entanto, Carol viralizou nas redes por conta do seu posicionamento político, elogiado pelos internautas. A atleta usou a palavra para celebrar a prisão de Jair Bolsonaro e destacar a importância de seu cárcere: "um dia incrível para o mundo".

Assista: