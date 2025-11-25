"Bolsonaro já pode ser transferido para a Papuda", diz Lindbergh Farias

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara, afirmou que chefes de organizações criminosas armadas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos no caso da trama golpista, devem ser transferidos para presídios de segurança máxima, como a Papuda.

"Pela primeira vez teremos os generais golpistas e Bolsonaro na cadeia. Se isso tivesse acontecido no passado, Bolsonaro talvez não existisse. Nesse momento é importante olhar para a história", disse Farias em vídeo na rede X.

"É hora de mostrar que o autoritarismo não tem mais espaço. Hoje é um dia importante", acrescentou.

A defesa de Bolsonaro não apresentou nenhum novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo para isso acontecer era até as 23h59 de segunda-feira (24). Com isso, Bolsonaro pode ser preso de forma definitiva.