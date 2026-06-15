Anvisa mantém suspensão de lotes de produtos Ypê

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu manter a suspensão da comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos da Ypê, incluindo desinfetantes, detergentes lava-louças e lava-roupas líquidos. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (15).

Segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a identificação de descumprimento de requisitos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 47/2013, durante uma inspeção sanitária realizada entre os dias 27 e 30 de abril deste ano.

A restrição afeta todos os lotes com final 1 de determinadas linhas de produtos fabricados antes de datas específicas. No caso dos desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê, a suspensão vale para os lotes produzidos antes de 1º de março de 2026. A mesma regra se aplica aos detergentes lava-louças da marca, incluindo versões com enzimas ativas, toque suave, concentrado e das linhas Clear e Green.

Já para os lava-roupas líquidos Tixan Ypê e Ypê Líquido — nas versões antibac, coco e baunilha e premium — a medida atinge os lotes com final 1 fabricados antes de 1º de abril de 2026.

Testes limitaram alcance da suspensão

De acordo com a Anvisa, os laudos apresentados pela fabricante apontaram resultados satisfatórios para os produtos produzidos após os períodos considerados críticos. Por essa razão, a agência optou por restringir a suspensão aos lotes mais antigos.

Os testes indicaram conformidade nos desinfetantes e detergentes fabricados entre 1º e 31 de março de 2026. No caso dos lava-roupas, os resultados foram considerados adequados para os produtos produzidos entre 1º de abril e 7 de maio deste ano.

Produtos no mercado continuarão sob monitoramento

A agência reguladora informou ainda que os produtos abrangidos pela medida e que já tenham sido distribuídos ao comércio deverão continuar submetidos às ações de monitoramento sanitário previamente acordadas com a empresa.

Segundo a Anvisa, o objetivo é acompanhar eventuais impactos e garantir a segurança dos consumidores enquanto as medidas corretivas seguem em andamento.

Entenda a origem da crise

O caso teve início em 7 de maio, quando a Anvisa determinou a suspensão de mais de 100 lotes de produtos fabricados pela Ypê na unidade de Amparo (SP). Na ocasião, a fiscalização identificou 76 irregularidades sanitárias consideradas graves nos processos de fabricação.

Entre os problemas apontados pela agência estava o risco de contaminação microbiológica dos produtos produzidos na planta industrial. A situação ganhou maior repercussão porque a empresa já havia registrado, em novembro de 2025, um episódio envolvendo contaminação microbiológica por Pseudomonas aeruginosa em itens da linha de lava-roupas.

O que é a bactéria Pseudomonas aeruginosa

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria amplamente encontrada no ambiente, podendo estar presente na água, no solo e em áreas úmidas. Em pessoas saudáveis, geralmente não provoca quadros graves de saúde.

No entanto, ela pode representar riscos para indivíduos com o sistema imunológico comprometido, como pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados, idosos e pessoas com doenças que afetam as defesas do organismo.