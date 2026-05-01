Após derrubar veto de Lula, direita articula anistia total aos golpistas

247 - A oposição no Congresso Nacional se articula para avançar com uma proposta de anistia irrestrita aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A movimentação ganhou força após o parlamento aprovar a redução de penas para os envolvidos no 8/1.

Insatisfeita com a dosimetria, a direita já sinaliza que pretende aproveitar o momento de fragilidade do governo no Congresso para ampliar a ofensiva. O senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei da dosimetria foi apenas “o primeiro degrau”.

Relator da proposta de dosimetria no Senado, Amin também indicou que, após a derrubada do veto, a oposição passaria a articular uma anistia irrestrita.

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, declarou, antes da votação, que o projeto da dosimetria não beneficiaria seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo ele, “a governabilidade de Lula acabou”, e o momento seria oportuno para aprovar uma proposta que poderia beneficiar Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos por liderar a trama golpista.