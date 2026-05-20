Após reunião com governo Trump, ministro da Indústria fala em acordo “parcial e progressivo”

247 - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quarta-feira (20) que Brasil e Estados Unidos avançam na construção de um acordo comercial "parcial e progressivo". A declaração ocorreu após reunião virtual com o representante de Comércio do governo Donald Trump, Jamieson Greer, para discutir as tarifas impostas a produtos brasileiros. As informações são do jornal O Globo.

O encontro ocorreu na terça-feira (19), dias após a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada em 7 de maio. Rosa classificou a reunião como positiva e disse que as negociações podem avançar por etapas, sem necessidade de um acordo amplo neste primeiro momento.

"A reunião foi excelente. Estamos caminhando para um acordo, que não precisa ser abrangente, pode ser parcial e progressivo, em tópicos", declarou o ministro antes de evento no Palácio do Planalto. O encontro contou com integrantes das equipes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e representantes do governo estadunidense.

De acordo com relatos de autoridades brasileiras envolvidas nas negociações, a estratégia do governo é priorizar temas em que haja convergência entre os dois países, evitando assuntos sem consenso, como o comércio de etanol.

O ministro afirmou ainda que Lula pediu que o governo brasileiro buscasse compromissos concretos por parte dos Estados Unidos. Apesar disso, os pedidos formais do Brasil ainda não foram apresentados durante as tratativas.

Entre os temas em discussão está a comercialização de equipamentos da área da saúde. Segundo integrantes do Executivo, o governo estadunidense tem interesse em ampliar a venda desses produtos, enquanto o Brasil busca condições mais acessíveis para aquisição.

Após a reunião, Jamieson Greer comentou o encontro nas redes sociais. "Saúdo o engajamento construtivo do Brasil para progredir em questões comerciais e aguardo com expectativa discussões contínuas", afirmou. A expectativa de integrantes do governo brasileiro é que novas reuniões entre os dois países ocorram nas próximas semanas.