Márcio Elias Rosa diz que Lula e Trump avançam em negociação a cada conversa

247 - A interlocução entre Brasil e Estados Unidos sobre tarifas comerciais ganhou novo impulso com a criação de grupos de trabalho bilaterais, segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Em entrevista à CNN Brasil, ele detalhou o funcionamento das equipes e a importância das conversas diretas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário estadunidense Donald Trump.

O prazo de 30 dias estabelecido pelo governo brasileiro para avançar nas tratativas levantou dúvidas sobre a possibilidade de resolver, em curto período, questões que estavam em discussão há meses em nível técnico. De acordo com Elias Rosa, os grupos técnicos dos dois países vêm atuando há meses em torno de temas relacionados à chamada Seção 301 da legislação estadunidense, mecanismo que permite investigações sobre práticas comerciais consideradas desleais.

"As equipes não divergiam, nós estávamos prestando esclarecimento", afirmou. Ele explicou que o processo inclui consultas públicas ao setor privado e diálogo com o governo brasileiro, envolvendo temas como o funcionamento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e questões ambientais, como o desmatamento.

Apesar do avanço das conversas, Elias Rosa destacou que as equipes técnicas não possuem poder decisório. "Esse poder de negociação, essas equipes não têm e não teriam, e nem poderia ser", declarou. Segundo ele, as discussões chegam a abordar a redução de tarifas comerciais, ponto central da agenda dos Estados Unidos, mas sem capacidade de definição final por parte dos técnicos.

Elias Rosa afirmou que, ao citar tarifas brasileiras, como a média de 12%, o governo estadunidense associa o dado a uma expectativa de revisão desses valores, o que permanece no centro do diálogo bilateral. A criação de um novo grupo de trabalho com prazo de 30 dias, segundo ele, busca dar mais objetividade às negociações, que até então ocorriam de forma predominantemente técnica.

O ministro também ressaltou que as conversas diretas entre Lula e Trump têm impacto decisivo no andamento do processo. Segundo ele, sempre que há interação entre os dois presidentes, as negociações avançam e impasses são superados.