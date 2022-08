Aras se irrita com operação da PF contra empresários bolsonaristas e teme recuo em esforços para acalmar tensão entre os Poderes

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, teria demonstrado irritação com a operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (23) que teve como alvos empresários bolsonaristas que discutiram em um grupo de WhatsApp o apoio a um eventual golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a eleição. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo,” o procurador-geral avalia que o gesto de Moraes, que também é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pode implodir os esforços de atores do Executivo e do Judiciário em busca de um acordo de harmonia, que faça Jair Bolsonaro (PL) cessar declarações golpistas e contra as cortes”.

Aras também teria demonstrado irritação pelo fato da Procuradoria Geral da República (PGR) só ter sido intimada sobre a operação na véspera da sua deflagração, o que teria a margem para opinar a respeito das diligências autorizadas por Moraes.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão solicitados pela PF contra oito empresários no âmbito do inquérito que apura a atuação das milícias digitais, responsável pela disseminação de fake news e ataque às instituições. O ministro também determinou o bloqueio de contas bancárias e das redes sociais, além de autorizar as quebras de sigilo bancário e telemático, dos empresários investigados.

