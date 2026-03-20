Arthur Lira lança pré-candidatura ao Senado em Alagoas

247 - O deputado federal e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) lançou, nesta sexta-feira (20), sua pré-candidatura ao Senado por Alagoas, em um evento realizado em um hotel de Maceió. A movimentação marca o início de sua estratégia para disputar uma das duas vagas disponíveis no Estado nas eleições de outubro.

O encontro reuniu lideranças políticas locais, mas foi marcado pela ausência do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC. A falta do aliado potencial no evento ampliou as dúvidas sobre a formação de alianças para o pleito, em meio a um cenário ainda indefinido no Estado.

Durante seu discurso, Lira enfatizou o papel da política na promoção de mudanças sociais e no desenvolvimento regional. “Só a política pode fazer as transformações. Só a política pode mover o que Alagoas precisa. E o público aqui é muito seleto. Foi pra isso que nós nos dispusemos a fazer esse encontro”, declarou.

Nos bastidores, cresce a expectativa em torno dos próximos passos de JHC, que deve renunciar ao cargo de prefeito nos próximos dias para disputar as eleições. Ainda não há definição sobre qual cargo ele buscará, sendo cogitadas candidaturas tanto ao governo estadual quanto ao Senado, além da possibilidade de mudança partidária.

Questionado sobre a disputa pelo governo de Alagoas, Lira evitou antecipar cenários e afirmou que o momento ainda é de articulação política. “Acho que agora cada um está fazendo as suas conversas. Há tempo ainda para essas definições. A gente vai ter até julho. Agora é tempo de filiação. Agora é tempo de preparação. E é isso que o nosso partido, Progressistas, está fazendo hoje”, disse.

Ao mesmo tempo, a movimentação de outras lideranças reforça a complexidade do cenário eleitoral. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que também deve disputar uma vaga no Senado, convidou JHC a se filiar ao MDB, em articulação que envolve o ministro dos Transportes, Renan Filho, apontado como pré-candidato ao governo estadual.