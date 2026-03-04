Assessores avaliam adiamento de encontro entre Lula e Trump

247 - A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista inicialmente para 16 de março em Washington, pode ser adiada. Integrantes do entorno do governo brasileiro avaliam como provável o adiamento do encontro, embora ainda não exista uma decisão oficial sobre a mudança de agenda, relata Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A expectativa em torno da visita era elevada dentro do Palácio do Planalto. Lula planejava viajar aos Estados Unidos acompanhado por uma comitiva considerada expressiva, composta por autoridades e integrantes do governo, em um gesto de reforço às relações bilaterais entre os dois países.

Entre os fatores apontados por assessores presidenciais para a possível remarcação do encontro está o agravamento do conflito no Oriente Médio. A escalada das tensões na região tem sido acompanhada com preocupação por governos ao redor do mundo e, segundo interlocutores do presidente brasileiro, pode impactar diretamente o contexto diplomático internacional nas próximas semanas.

Outro ponto mencionado diz respeito à pauta econômica que seria discutida durante a reunião. Um dos temas centrais do encontro entre Lula e Donald Trump seria a questão das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. No entanto, assessores indicam que parte significativa desse assunto perdeu urgência após uma decisão recente da Suprema Corte norte-americana.

O tribunal dos Estados Unidos derrubou as tarifas comerciais que haviam sido estabelecidas anteriormente por Donald Trump. Com a reversão judicial dessas medidas, a discussão sobre o tema tende a ter peso menor na eventual agenda bilateral entre os dois presidentes.

Diante desse novo cenário, integrantes do governo brasileiro avaliam que o encontro pode ser reagendado para um momento mais oportuno, quando as condições políticas e diplomáticas estejam mais favoráveis para um diálogo mais amplo entre Brasília e Washington. Até o momento, no entanto, não houve anúncio oficial sobre uma nova data para a reunião entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.