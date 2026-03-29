Assim como o pai, irmãos Bolsonaro já insinuam possível fraude eleitoral

247 - Seguindo o roteiro do pai, o senador Flávio Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre o processo eleitoral brasileiro ao afirmar que vencerá a disputa presidencial de 2026 apenas se houver eleições “livres e justas”. A declaração foi feita durante discurso na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Dallas, nos Estados Unidos.

A fala ocorre em linha semelhante à adotada por Jair Bolsonaro, que ao longo dos últimos anos questionou reiteradamente o sistema eleitoral brasileiro para insuflar a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, pelo qual foi condenado a 27 anos de prisão. No evento, Flávio reforçou o discurso ao sugerir a necessidade de vigilância internacional sobre o pleito.

“Se nosso povo puder se expressar livremente e se os votos forem contados corretamente, vamos vencer”, disse.

Flávio foi apresentado pelo irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, e iniciou sua fala destacando a situação do pai, a quem atribuiu perseguição política. Ele também traçou paralelos com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“A verdadeira razão é a mesma: o maior líder político do meu país está na prisão por defender nossos valores conservadores sem medo e por se opor ao sistema com tudo que tinha”, afirmou.

Durante o discurso, Flávio também exaltou o legado do governo Bolsonaro e criticou agendas que classificou como contrárias aos valores conservadores.

“Ele lutou contra interesses das elites globais, contra a agenda ambiental radical, contra a agenda woke que destrói famílias, e acima de tudo, ele lutou pela liberdade”, disse.

Flávio Bolsonaro também ofereceu o país de bandeja ao afirmar que o país tem potencial estratégico para os Estados Unidos, especialmente no fornecimento de minerais críticos utilizados em tecnologia e defesa.

“Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível”, afirmou.

Ao reafirmar sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026, Flávio disse estar construindo uma base ampla de apoio político e social. “Estou construindo um movimento que o Brasil não via há anos”, declarou.