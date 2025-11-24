Ato da UNE na Paulista celebra prisão de Bolsonaro com samba e boneco inflável

247 – Um ato realizado na tarde deste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, reuniu militantes estudantis e manifestantes para celebrar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A mobilização foi organizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e buscou marcar o momento com performances musicais, palavras de ordem e símbolos críticos ao ex-presidente.

A celebração levou centenas de pessoas ao tradicional cartão-postal da capital paulista. Fotos divulgadas pela UNE — creditadas ao fotógrafo Yuri Salvador — mostram um ambiente festivo, com grupos tocando samba, participantes erguendo taças de espumante e um grande boneco inflável representando Bolsonaro. Os manifestantes também entoaram palavras contrárias ao ex-chefe do Executivo e mensagens de apoio à atuação das instituições responsáveis pela prisão preventiva.

Imagens destacam clima festivo e crítica política

As imagens registradas na Avenida Paulista revelam um clima marcado por sátira política, típico de atos que costumam ocorrer no local. Em diferentes registros, participantes aparecem exibindo cartazes, dançando e celebrando o desfecho das investigações que levaram à ordem judicial contra Bolsonaro.

Segundo o Metrópoles, a prisão ocorreu no mesmo sábado, motivando a organização da manifestação poucas horas depois. A UNE reforçou nas redes sociais que o ato simbolizava, para os estudantes, a defesa do sistema de Justiça e a rejeição às práticas políticas associadas ao ex-presidente.