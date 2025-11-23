STF autoriza visita de filhos de Bolsonaro na PF em Brasília

247 – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), detido preventivamente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, receba a visita de seus filhos a partir da próxima semana.

A decisão estabelece que as visitas estão programadas para ocorrer em dias e horários distintos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) estão autorizados a encontrar o pai na terça-feira (25). Já Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), vereador de Balneário Camboriú, poderá visitá-lo na quinta-feira (27). Cada encontro terá duração máxima de 30 minutos.

A prisão preventiva do ex-mandatário foi solicitada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal após a constatação de violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. A Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido. O equipamento apresentava sinais de avaria e marcas de queimadura, e Jair Bolsonaro admitiu: “Meti um ferro quente aqui”.