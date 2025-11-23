Bolsonaro é visto pela primeira vez após prisão

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu pela primeira vez em público desde que foi preso na manhã de sábado (22). Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e surgiu brevemente em imagens transmitidas pela CNN Brasil no final da tarde deste domingo (23).

As imagens surgem em meio ao encontro de Bolsonaro com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, conforme autorizou mais cedo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro foi preso em caráter preventivo no sábado (22) após violar sua tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado a mais de 27 anos pelo STF no caso da trama golpista.