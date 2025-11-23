Quaest: 42% rejeitam prisão de Bolsonaro e 35% a defendem nas redes sociais

247 – A reação à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mobilizou as redes sociais neste fim de semana. De acordo com o novo monitoramento da Quaest, divulgado neste domingo (23) pela CNN, 42% dos usuários se posicionaram contra a detenção, enquanto 35% defenderam a medida. Outros 23% adotaram tom neutro no debate.

O levantamento acompanhou as publicações entre as primeiras horas da manhã de sábado (22) e o início da tarde, tendo sido coletadas 447 mil postagens feitas por mais de 128 mil autores, com alcance estimado de 116 milhões de contas. As menções atingiram o pico entre 9h e 11h, poucas horas após a notícia da prisão começar a circular por volta das 7h.

No campo político, o monitoramento identificou forte atuação de parlamentares governistas, que somaram 73 perfis comentando o caso. Outras 12 contas eram de parlamentares de centro e 50 pertenciam à oposição.

As redes também refletiram a polarização entre grupos ideológicos: perfis de esquerda destacaram a atuação das instituições e defenderam o cumprimento das decisões judiciais, enquanto vozes de direita classificaram a medida como perseguição política.