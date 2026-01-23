Auditoria já alertava para risco em aporte do Rioprevidência no Banco Master

247 - Uma auditoria do Ministério da Previdência já havia identificado riscos e inconsistências em operações financeiras realizadas pelo Rioprevidência no banco Master, que se tornaram alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta sexta-feira (23). As apurações recaem sobre aportes vultosos feitos pelo fundo previdenciário do estado do Rio de Janeiro em um curto intervalo de tempo, levantando suspeitas sobre a regularidade e a segurança das aplicações. As informações são do G1.

A auditoria foi conduzida pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência e serviu de base técnica para a investigação. O trabalho fiscal começou a embasar a apuração iniciada em novembro do ano passado, que culminou na operação policial desta semana.

O foco da investigação são nove operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que totalizam R$ 970 milhões. Todos os aportes foram feitos pelo Rioprevidência no banco Master, instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro. Somente essas aplicações concentraram quase R$ 1 bilhão em recursos do fundo previdenciário estadual.

Segundo os investigadores, a Polícia Federal apura a possível prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Entre as suspeitas estão gestão fraudulenta, desvio de recursos públicos, indução em erro de repartição pública, fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva.

A auditoria do Ministério da Previdência já havia emitido alertas sobre as operações, apontando fragilidades nos procedimentos adotados e riscos relevantes para o patrimônio previdenciário. Esses achados reforçaram a necessidade de aprofundamento das investigações, que agora avançam na esfera criminal com a atuação da Polícia Federal.