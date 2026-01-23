Caso Master: ação da PF atinge presidente e ex-diretores do Rioprevidência

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (23) uma nova etapa de uma investigação que apura operações financeiras envolvendo o Rioprevidência, fundo responsável pela gestão dos recursos previdenciários do estado do Rio de Janeiro. A ofensiva tem como foco dirigentes e ex-dirigentes da autarquia e analisa investimentos de grande porte realizados em títulos emitidos pelo Banco Master, no mercado financeiro.

De acordo com a Polícia Federal, são alvos da operação Deivis Marcon Antunes, atual presidente do Rioprevidência; Eucherio Lerner Rodrigues, ex-diretor de investimentos; e Pedro Pinheiro Guerra Leal, que ocupou interinamente a diretoria de investimentos. Além dos investigados, também é cumprido um mandado de busca e apreensão na própria sede da instituição.

Segundo os investigadores, o inquérito foi aberto em novembro e se concentra em um conjunto de nove operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024. Nesse período, cerca de R$ 970 milhões pertencentes ao Rioprevidência teriam sido aplicados em letras financeiras emitidas pelo Banco Master.

A Polícia Federal apura as circunstâncias dessas aplicações, os critérios utilizados para a escolha dos investimentos e eventuais irregularidades na gestão dos recursos públicos previdenciários.