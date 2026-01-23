Caso Master: PF mira diretores do Rioprevidência em nova operação

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (23) uma nova fase da Operação Barco de Papel, que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master. A ofensiva tem como alvo integrantes da cúpula do Rioprevidência, autarquia responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de cerca de 235 mil servidores inativos do estado do Rio de Janeiro. Agentes federais saíram às ruas para cumprir quatro mandados de busca e apreensão no território fluminense, com foco em endereços ligados à administração do fundo previdenciário, informa o G1.

De acordo com apuração da GloboNews, os alvos da operação são diretores do Rioprevidência. As diligências buscam reunir provas no inquérito que analisa a atuação do Banco Master e possíveis conexões com a gestão de recursos previdenciários estaduais. A operação ocorre no âmbito de investigações mais amplas conduzidas pela Polícia Federal sobre suspeitas de fraudes financeiras envolvendo a instituição bancária.

O Rioprevidência é o órgão responsável por administrar os recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, o que confere relevância institucional às apurações em curso. A Polícia Federal não divulgou, até o momento, detalhes adicionais sobre o conteúdo apreendido nem sobre eventuais medidas judiciais futuras contra os investigados.

A corporação informou apenas que a operação segue em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia, à medida que os mandados forem cumpridos e o material recolhido for analisado.