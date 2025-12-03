"Auto-exilados", Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro continuam incluindo emendas parlamentares no orçamento

247 – Alvos de decisões do Supremo Tribunal Federal e vivendo fora do país, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) continuam exercendo suas prerrogativas parlamentares e destinaram R$ 80,5 milhões em emendas individuais ao orçamento de 2026. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

Mesmo sem atuar na Câmara há meses — Eduardo desde março, após seu autoexílio nos Estados Unidos, e Ramagem desde setembro, quando deixou o Brasil durante julgamento por participação na trama golpista — ambos preencheram integralmente suas cotas de R$ 40,2 milhões cada. As emendas foram aprovadas pelo comitê de admissibilidade da Comissão Mista de Orçamento.

Vácuo jurídico mantém prerrogativas

A ausência prolongada dos dois, porém, não impediu o envio das emendas porque a Câmara ainda não executou suas cassações, apesar da condenação de Ramagem a 16 anos e um mês de prisão e da ofensiva de Eduardo contra o STF no exterior, inclusive junto ao governo do atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Um técnico da CMO ouvido pela reportagem resumiu o impasse: “Nunca aconteceu nada parecido e não há regra para isso, então passou batido. Se ninguém fizer nada, eles terão o dinheiro disponível no ano que vem”.

O presidente da CMO, senador Efraim Filho (União-PB), não se manifestou sobre possíveis providências.

Emendas amplas sugerem confiança na execução

Eduardo direcionou recursos para atenção primária à saúde e segurança pública. Ramagem distribuiu verbas para saúde, infraestrutura militar, segurança pública e até pesquisa científica na Antártica.

As indicações ainda aparecem em formato genérico, padrão nesta fase, mas revelam expectativa de que poderão detalhar os beneficiários a partir de fevereiro de 2026, quando o orçamento passa a ser executado.

Outros casos e tendência de perda automática de mandato

A deputada Carla Zambelli, também fora do Brasil, segue formalmente no cargo, embora já substituída pelo suplente Coronel Tadeu, que assumiu a destinação das emendas.

Nos bastidores, a avaliação é que Ramagem, Eduardo e Zambelli devem perder os mandatos automaticamente por falta, já que não há clima político para votações de cassação. Caso essa seja a solução adotada, todos continuarão aptos a executar suas emendas até março de 2026.