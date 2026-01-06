TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Banco Central contesta decisão do TCU que determinou inspeção sobre caso Master

      Autoridade afirma que regimento do tribunal exige deliberação das Câmaras e questiona ato individual que autorizou apuração sobre a liquidação do banco

      Sede do Banco Central em Brasília-DF - 29/10/2019 (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - O Banco Central decidiu contestar formalmente a autorização concedida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para a realização de uma inspeção em suas dependências no âmbito do caso envolvendo a liquidação do banco Master. A medida foi tomada após despacho que permitiu a apuração direta das decisões adotadas pela autoridade monetária no processo que culminou no fechamento da instituição financeira. As informações são do g1.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Na segunda-feira (5), o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, formalizou a autorização para a inspeção, atendendo a uma decisão do relator do caso, ministro Jhonatan de Jesus. O relator solicitou esclarecimentos adicionais sobre os elementos que fundamentaram a decisão do Banco Central de liquidar o banco Master, diante de suspeitas de irregularidades graves.

      Em resposta, o Banco Central protocolou um recurso conhecido como embargos de declaração. No documento, o órgão sustenta que o regimento interno do TCU determina que decisões sobre inspeções devem ser tomadas de forma colegiada, no âmbito das Câmaras do tribunal, e não por decisão individual de um ministro.

      Segundo o Banco Central, cabe especificamente às Câmaras da Corte deliberar sobre esse tipo de diligência. No texto encaminhado ao relator, a autoridade monetária aponta a ausência de indicação de uma deliberação da Primeira Câmara do TCU que tenha autorizado a inspeção.

      “Tendo em vista que não há, na decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, indicação de deliberação da Primeira Câmara do TCU determinando a realização de inspeção no BC, serve-se desta autarquia dos presentes embargos de declaração para solicitar que tal omissão seja sanada, mediante a indicação da decisão do referido colegiado acerca da diligência mencionada”, afirma trecho do documento.

      Com isso, o Banco Central requer que o pedido de inspeção seja submetido à Primeira Câmara do TCU, instância que considera competente para analisar e decidir sobre a medida.

      No despacho que autorizou a inspeção, Vital do Rêgo destacou que a nota técnica encaminhada pelo Banco Central limitou-se a apresentar a cronologia e os fundamentos do caso, com referências a processos e registros internos, mas sem o envio do conjunto de documentos que comprovariam as irregularidades apontadas.

      Segundo o ministro, não foram apresentadas provas suficientes de eventuais fraudes e desvios que embasaram a decisão de liquidação do banco Master. A inspeção deverá examinar, entre outros aspectos, a evolução dos alertas emitidos pela supervisão, as medidas adotadas diante dos sinais de deterioração da instituição e a análise de alternativas de mercado, incluindo a possibilidade de uma “saída organizada”.

      A liquidação do Master ocorreu após a Polícia Federal deflagrar, em novembro do ano passado, a operação Compliance Zero, que resultou na prisão do proprietário do banco, Daniel Vorcaro. Ele é investigado por fraude financeira e pela venda de títulos de crédito falsos.

      No despacho, Vital do Rêgo também reforçou a competência constitucional do TCU para fiscalizar o Banco Central. “Não paira dúvida sobre a competência do TCU para fiscalizar o Banco Central”, afirmou o ministro.

      “Nos arts. 70 e 71 da Constituição, o TCU é investido do controle externo da administração pública federal direta e indireta, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades, inclusive autarquias como o Banco Central”, declarou.

      Ele acrescentou que a fiscalização envolve a verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão pública, sem prejuízo da autonomia técnica e decisória do Banco Central.

      No mesmo despacho, o relator manteve aberta a possibilidade de adoção de medidas cautelares no caso, hipótese já mencionada anteriormente ao determinar que o Banco Central prestasse esclarecimentos sobre o processo de liquidação do banco Master. O ministro também comunicou o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, relator de ação em tramitação no STF relacionada ao caso, para ciência e eventual prevenção em processos futuros.

      Artigos Relacionados

      Tags