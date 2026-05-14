BB libera R$ 18,2 bi no crédito do trabalhador

247 - O crédito do trabalhador no BB chegou a R$ 18,2 bilhões em desembolsos e já beneficiou mais de 1,2 milhão de pessoas em 98,8% dos municípios brasileiros, em pouco mais de um ano desde que a linha passou a ser oferecida, informou o Banco do Brasil.

De acordo com o Banco do Brasil, as operações contemplaram trabalhadores vinculados a 203,7 mil empresas em todo o país. O banco afirma que o resultado reforça sua presença no crédito consignado voltado ao trabalhador do setor privado.

Em nota, o BB destacou o alcance da modalidade e relacionou o desempenho à sua atuação histórica no segmento de consignado. “O BB se consolida como protagonista na oferta de crédito consignado ao trabalhador do setor privado e reforça seu compromisso com a inclusão financeira e o fortalecimento da economia”, afirmou a instituição.

O banco também atribuiu a expansão da linha à combinação entre tecnologia, atendimento especializado e experiência na concessão de crédito. “A evolução do Crédito do Trabalhador ao longo do último ano reflete a expertise histórica do Banco do Brasil em crédito consignado, aliada à sua capacidade tecnológica e à excelência da assessoria financeira prestada pelos funcionários da rede de atendimento”, disse o BB.

Segundo a instituição, esses fatores contribuíram para tornar a contratação mais simples, segura e personalizada. O Banco do Brasil afirma que a jornada respeita o perfil e a realidade financeira de cada cliente, em uma modalidade que vem ampliando o acesso ao crédito para trabalhadores do setor privado.