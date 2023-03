BBB 23: Brasil tem duas denúncias de importunação sexual a cada hora; Guimê e Cara de Sapato são investigados

Especialista explica que a importunação é um crime que afeta todas as mulheres, independentemente de sua posição social, idade ou raça. Crime é diferente do assédio, entenda edit

247 - Conforme dados coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registra, em média, pelo menos duas denúncias de importunação sexual por hora, informa o jornal Estadão.

De acordo com o último relatório divulgado pelo fórum, um total de 19.209 denúncias de importunação sexual foram registradas em 2021. Em 2020, foram relatados 16.190 casos de importunação sexual em delegacias de todo o país, e 13.576 no ano anterior. No entanto, especialistas afirmam que há subnotificação devido à natureza "sutil" do crime e ao fato de que ele foi tipificado no Código Penal somente em 2018.

Esse crime, que se distingue do assédio sexual, é o mesmo pelo qual os participantes do Big Brother Brasil 23, MC Guimê e Antônio "Cara de Sapato", estão sob investigação. Ambos foram expulsos do programa de televisão na quinta-feira (16) por suspeita de importunação sexual contra Dania Mendez, uma cidadã mexicana .

Após a expulsão de Guimê e Antônio do reality, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação contra ambos por importunação sexual. O crime é definido pelo Código Penal como "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". Ao contrário do assédio, esse crime não envolve uma relação hierárquica ou de subordinação entre o autor e a vítima.

Entrevistada pela reportagem de João Ker e Renata Okumura no Estadão, Jamila Ferrari, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), explica que a importunação é um crime que afeta todas as mulheres, independentemente de sua posição social, idade ou raça. No entanto, a maioria dos casos denunciados ocorre no transporte público. "Olhando os boletins de ocorrência, esse é um crime que, infelizmente, afeta as mulheres de maneira geral, muito mais do que os homens", diz ela.

