Bloomberg: ‘Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro, envolvido em escândalo de corrupção’

247 -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, em meio ao desgaste provocado pelas revelações que associam o parlamentar ao caso Master. A avaliação é da agência Bloomberg, com base em pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10).

Segundo o levantamento, Lula aparece com 44% das intenções de voto em uma disputa direta contra Flávio Bolsonaro, que registra 38%. No levantamento anterior, realizado em maio, a diferença era de apenas um ponto percentual: 42% a 41% em favor do presidente.

De acordo com a análise, os números refletem o enfraquecimento da candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, Flávio passou a enfrentar questionamentos por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-presidente-executivo do extinto Banco Master, instituição que está no centro de investigações classificadas pelas autoridades como um dos maiores casos de fraude bancária da história do país.

A Bloomberg destaca que a crise atingiu um dos principais pilares do discurso político do senador: o combate à corrupção. Reportagens revelaram que Flávio Bolsonaro buscou apoio financeiro de Vorcaro para a produção de uma cinebiografia sobre Jair Bolsonaro, fato que passou a ser explorado por adversários políticos.

O senador nega qualquer irregularidade e afirma que procurou recursos privados para financiar um projeto privado. Ainda assim, a repercussão do caso tem aumentado a pressão sobre sua campanha presidencial e contribuído para a perda de fôlego observada nas pesquisas mais recentes.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.