Pesquisa Quaest anima campanha de Lula, mas equipe defende cautela

247 - A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) animou a campanha do presidente Lula (PT) ao indicar vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma simulação de segundo turno, mas aliados defendem cautela e avaliam que a disputa de 2026 seguirá apertada, relata o jornal O Globo.

Integrantes da pré-campanha à reeleição do presidente interpretaram o levantamento como um sinal de melhora no ambiente político para o governo. O principal ponto destacado pela equipe é a queda de Flávio Bolsonaro após a revelação de sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em episódios ligados à produção do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL).

O secretário de comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que a pesquisa confirma uma percepção já identificada por aliados do presidente no debate público e nas redes sociais. “A pesquisa captura um sentimento que percebemos nas ruas e nas redes de crescimento da aprovação do governo, consolidação do presidente Lula na preferência dos eleitores e uma queda consistente do filho de Bolsonaro”, disse Valadares.

Apesar da avaliação positiva, a campanha de Lula evita tratar o resultado como sinal de enfraquecimento definitivo do adversário. Aliados do presidente comemoraram a vantagem, mas não apostam em um derretimento de Flávio Bolsonaro. A leitura interna é que a eleição tende a ser competitiva e que o cenário ainda exige cautela.

Segundo a Genial/Quaest, Lula aparece com 44% das intenções de voto contra 38% de Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa de segundo turno. O resultado representa uma mudança em relação a abril, quando o senador aparecia dois pontos à frente do presidente nas simulações.

Para a equipe de Lula, a virada no quadro eleitoral pode estar relacionada à repercussão do caso envolvendo o Banco Master. Antes da divulgação dos diálogos entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o senador tinha vantagem sobre o presidente. Agora, Lula passou a liderar por seis pontos.

O levantamento também trouxe dados considerados favoráveis pelo núcleo político do governo. A aprovação da gestão Lula subiu de 43%, em abril, para 47% na pesquisa mais recente. A desaprovação caiu de 52% para 48% no mesmo período. Ainda assim, a desaprovação continua numericamente acima da aprovação, o que reforça a avaliação de cautela entre os aliados.

A pesquisa anterior, divulgada em maio, já havia apontado um movimento de melhora para o governo, com a desaprovação voltando a empatar com a aprovação. No levantamento atual, a avaliação negativa da gestão Lula marcou 38%, em leve oscilação em relação aos 39% registrados em maio. A avaliação positiva permaneceu em 34%, enquanto 26% consideram o governo regular. Na pesquisa anterior, esse grupo era de 25%.

A melhora na percepção sobre o governo também foi associada ao anúncio do Novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas, e ao encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado na semana anterior à divulgação da pesquisa.

A Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado junto à Justiça Federal sob o número BR-07661/2026.