Flávio Bolsonaro "se enrola" com Vorcaro e tarifaço "cai na conta dele", avalia Lindbergh após Quaest

247 - A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) mostra o presidente Lula (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas simulações eleitorais e reforça, na avaliação do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), o desgaste do parlamentar em temas como o caso Banco Master, a relação com Daniel Vorcaro e o tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

Nas redes sociais, Lindbergh afirmou que o levantamento indica avanço importante de Lula. “Nova pesquisa Quaest mostra que Lula amplia vantagem no primeiro e segundo turnos contra Flávio Bolsonaro. Lula ainda aparece melhor em vários outros quesitos. Vamos para cima deles. É Tetra! Grande dia”, declarou o deputado.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Ronaldo Caiado têm 3% cada, enquanto Aécio Neves e Romeu Zema registram 2%. A pesquisa também aponta 10% de indecisos e 9% de eleitores que dizem votar em branco, anular ou não votar.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 44%, contra 38% do senador. Na rodada anterior, Lula tinha 42%, enquanto Flávio marcava 41%. O resultado indica ampliação da vantagem do presidente no confronto direto.

"Lula dispara e amplia a diferença", diz Lindbergh

Ao comentar os dados, Lindbergh associou a melhora de Lula ao desgaste de Flávio Bolsonaro em temas investigados ou debatidos no cenário político. “Saiu a Quaest. Lula dispara e amplia a diferença”, afirmou.

O deputado destacou especialmente os dados sobre a relação de Flávio com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master. Segundo a pesquisa, 65% dos entrevistados avaliam que Flávio Bolsonaro errou ao pedir dinheiro a Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Outros 17% dizem que ele acertou, e 18% não souberam ou não responderam.

“Tem muita notícia boa. Eles se enrolaram nessa história do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro. 65% dizem que Flávio Bolsonaro errou ao pedir dinheiro ao Vorcaro. 60% disseram que o envolvimento entre os dois levantam suspeitas. 58% acreditam que o candidato pode estar escondendo alguma coisa sobre o caso. Depois de tantas versões modificadas, isso reforçou a percepção do envolvimento em corrupção do Flávio em 62%”, declarou Lindbergh.

A pesquisa mostra que 60% dos entrevistados consideram que as conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro levantaram suspeitas sobre atitudes ilegais. Para 19%, os contatos foram normais. Outros 21% não souberam ou não responderam.

Outro dado citado pelo deputado indica que 58% dos brasileiros acreditam que Flávio Bolsonaro pode estar escondendo um possível envolvimento ilegal no caso Banco Master. Já 27% dizem não acreditar nessa hipótese, e 15% não souberam ou não responderam. A pesquisa também aponta que 62% acreditam que Flávio sabia que Vorcaro estava envolvido em corrupção.

Tarifaço entra no debate eleitoral

Lindbergh também comentou os dados sobre as tarifas que poderão ser impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Para o deputado, a narrativa de Lula sobre o tema ganhou mais adesão entre os eleitores do que a versão apresentada por Flávio Bolsonaro.

“Mas tem mais: a maior parte dos entrevistados, 47% concordam com Lula quando ele diz que Flávio Bolsonaro teria pedido [a Donald Trump] o novo tarifaço, contra 35% que concordaram com a declaração do candidato do PL de que teria pedido a Trump para não tarifar. Ou seja, caiu na conta deles”, afirmou.

O levantamento também perguntou quem representa melhor o discurso de patriotismo e defesa dos interesses do Brasil. Lula foi citado por 47% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro apareceu com 37%. Outros 10% responderam que nenhum dos dois representa melhor esse discurso, e 6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também mostra que, em função do aumento de tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, 39% dos entrevistados dizem que sua intenção de voto se aproxima mais de Lula. Outros 30% citam Flávio Bolsonaro, 23% apontam outro candidato, e 8% não souberam ou não responderam.

Deputado cita Desenrola, IR e renda

Lindbergh também atribuiu o avanço de Lula a medidas econômicas do governo. “E tem outros pontos: boa avaliação do Desenrola, apareceu muito a questão da isenção do Imposto de Renda, da melhora da renda do povo… Tem efeitos positivos do Lula”, afirmou.

Segundo a Quaest, 32% dos entrevistados dizem que a nova isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil beneficiou diretamente sua família. Entre os beneficiados, 23% afirmam que a renda aumentou significativamente, 49% dizem que aumentou um pouco, e 28% afirmam que não sentiram diferença.

No caso do Desenrola 2.0, 44% dos entrevistados avaliam que a medida é uma boa ideia porque ajuda endividados a sair do vermelho. Outros 34% dizem que ajuda um pouco, mas não resolve o problema das dívidas, enquanto 11% consideram a proposta uma má ideia.

A pesquisa também registrou queda no percentual de brasileiros que dizem ter muitas dívidas, de 28% para 23%. Ao mesmo tempo, o percentual dos que afirmam não ter dívidas chegou a 30%.

Tema PCC e Comando Vermelho divide eleitores

Lindbergh ainda mencionou os impactos da decisão dos Estados Unidos envolvendo facções criminosas brasileiras. “Aquela história de colocar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, 53% avaliam que a medida pode levar os Estados Unidos a prejudicarem bancos e empresas brasileiras”, afirmou.

Segundo a pesquisa, 53% dos entrevistados acreditam que punições dos Estados Unidos a pessoas e empresas ligadas a esses grupos podem prejudicar bancos e empresas brasileiras. Outros 26% dizem não acreditar nessa possibilidade, e 21% não souberam ou não responderam.

A Quaest também mostra que 60% defendem que o Brasil classifique organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho como terroristas. Quando a pergunta trata da classificação pelo governo dos Estados Unidos, a sociedade aparece dividida: 45% são favoráveis e 45% são contrários.

O deputado também citou o Pix ao avaliar o ambiente político captado pela pesquisa. “Tem também o Pix, que eles levam uma pancada daqui. Começamos bem. Grande dia”, afirmou.

Em outra pergunta sobre as tarifas dos Estados Unidos, 46% dos entrevistados concordam mais com a explicação de Lula, segundo a qual o tarifaço seria uma retaliação ao Pix. Outros 36% concordam mais com a versão atribuída a Flávio Bolsonaro, de que as tarifas seriam resultado de declarações de Lula contra os Estados Unidos. Outros 10% não concordam com nenhum dos dois, e 8% não souberam ou não responderam.

Nova pesquisa Quaest mostra que Lula amplia vantagem no primeiro e segundo turnos contra Flávio Bolsonaro. Lula ainda aparece melhor em vários outros quesitos. Vamo pra cima deles. É Tetra! Grande dia 👍🏼 pic.twitter.com/sWuA06pjzQ — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) June 10, 2026

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07661/2026.