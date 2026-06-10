Para 58%, Flávio Bolsonaro está envolvido no escândalo do Master

247 - Para 60% dos brasileiros, as conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro levantaram suspeitas sobre atitudes ilegais, enquanto 58% acreditam que Flávio Bolsonaro pode estar ilegalmente envolvido no escândalo do Banco Master, segundo pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. .

A pesquisa perguntou aos entrevistados se, pelo que ouviram ou souberam, as conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro foram normais ou levantaram suspeitas sobre atitudes ilegais. Apenas 19% responderam que os contatos foram normais, enquanto 21% não souberam ou não responderam.

O levantamento também mediu a percepção dos eleitores sobre possível envolvimento de Flávio Bolsonaro no caso Banco Master. Diante da pergunta sobre se ele poderia estar escondendo um possível envolvimento ilegal, 58% responderam que sim. Outros 27% disseram acreditar que Flávio não está envolvido, e 15% não souberam ou não responderam.

Maioria diz que Flávio sabia de envolvimento de Vorcaro

Outro dado da Quaest mostra que 62% dos entrevistados acreditam que Flávio Bolsonaro sabia que Daniel Vorcaro estava envolvido em corrupção. Para 26%, Flávio não sabia. Outros 12% não souberam ou não responderam.

A percepção negativa também aparece quando os entrevistados são questionados sobre o pedido de financiamento para o filme sobre Jair Bolsonaro. Para 65%, Flávio Bolsonaro errou e deveria ter evitado pedir financiamento a Vorcaro. Já 17% afirmaram que ele acertou e que não havia nada demais. Outros 18% não souberam ou não responderam.

Caso afeta intenção de voto em Flávio

A Quaest também perguntou se as notícias sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro mudam a possibilidade de voto nele para presidente. Metade dos entrevistados, 50%, afirmou que continua igual e já não votaria nele. Outros 12% disseram que as revelações diminuíram a vontade de votar em Flávio.

Para 26%, a situação não altera a decisão e eles ainda votariam nele. Apenas 6% afirmaram que as notícias aumentaram a vontade de votar no senador. Outros 6% não souberam ou não responderam.

O levantamento aponta ainda que 55% dos brasileiros já sabiam das conversas e negociações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, enquanto 44% disseram não saber. A pergunta citava notícias recentes sobre áudios, encontro e repasses de cerca de R$ 61 milhões que ligariam Flávio ao ex-banqueiro e a um filme sobre Jair Bolsonaro, caso investigado pela PF (Polícia Federal).

Banco Master aparece como desgaste político

No recorte sobre quem teve a imagem mais afetada negativamente pelo escândalo do Banco Master, 44% responderam “todos eles”. A família Bolsonaro foi citada por 16%, enquanto o governo Lula apareceu com 10%. STF/Judiciário foi mencionado por 7%, Banco Central por 4% e Congresso Nacional por 2%.

A pesquisa mostra que o caso Banco Master segue como um tema de alto conhecimento público: 42% disseram que sabiam e estavam bem informados sobre o escândalo, 25% afirmaram que sabiam, mas não estavam bem informados, e 33% responderam que não sabiam.