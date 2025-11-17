BNDES aprova R$ 107,6 milhões para expansão de centro de pesquisa da EMS

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou um novo financiamento destinado à farmacêutica EMS. O aporte de R$ 107,6 milhões será usado para ampliar o centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa em Hortolândia (SP). As informações são da Folha de S. Paulo.

O financiamento integra o programa BNDES Mais Inovação e permitirá que a companhia dobre sua capacidade de formular projetos de desenvolvimento tecnológico. A iniciativa também faz parte da estratégia da EMS de fortalecer sua atuação no mercado global, com foco especialmente na Europa e nos Estados Unidos.

A criação de um núcleo dedicado à pesquisa voltada a mercados externos é uma das principais apostas da ampliação. Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a medida reforça a relevância do investimento público no setor farmacêutico. “O apoio do BNDES contribui para o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional, fortalecendo também sua capacidade para inovar”, afirma. Segundo ele, “a ampliação de infraestrutura dedicada ao desenvolvimento de novos medicamentos tem potencial para reduzir vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde e ampliar o acesso à saúde”.

O vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez, destaca que o projeto deve impulsionar significativamente o ritmo de criação de novos produtos. “Quando levamos inovação ao mercado, geramos impacto não apenas para a empresa, mas para todo o sistema de saúde brasileiro”, afirma.