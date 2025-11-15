Edital do BNDES atrai R$ 73 bi em projetos climáticos

247 - A Chamada Pública de Mitigação Climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou forte demanda e reforçou o interesse do mercado em iniciativas de baixo carbono durante a BNDES realizada em Belém (PA). O edital somou 45 propostas de fundos de investimento, cujo patrimônio-alvo totaliza cerca de R$ 73,7 bilhões.

De acordo com informações divulgadas pelo BNDES, nesta terça-feira (28), os fundos postulam R$ 21 bilhões em apoio financeiro da instituição, por meio de operações de crédito e participações acionárias. O foco recai sobre setores estratégicos da transição climática, como descarbonização industrial, transição energética, infraestrutura resiliente, agricultura de baixo carbono, restauração ecológica, reflorestamento e conservação florestal.

Durante a apresentação da iniciativa no Pavilhão BNDES na COP 30, o presidente do banco, Aloizio Mercadante, destacou que a chamada pública consolida a estratégia brasileira de transformar compromissos ambientais em ações efetivas. “Ao estimular o investimento privado de forma estruturada, criamos um mecanismo de escala que pode gerar impacto real e duradouro”, afirmou.

A instituição prevê concluir, até janeira (2026), a seleção de até sete fundos entre os 45 inscritos. Os critérios de avaliação incluem robustez técnica, governança, capacidade de mobilizar capital privado e compatibilidade com as diretrizes climáticas estabelecidas no âmbito da COP 30. A projeção do BNDES é que a combinação de recursos públicos e privados gere um forte efeito multiplicador no financiamento de soluções sustentáveis, ampliando a escala de investimentos com impacto ambiental positivo.