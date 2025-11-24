BNDES libera R$ 432 mi para expansão da gestão de resíduos em SP

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou um aporte de R$ 432 milhões para ampliar a infraestrutura de coleta, transporte e tratamento de resíduos na cidade de São Paulo. O investimento marca o maior valor já destinado pelo banco ao setor de resíduos sólidos, reforçando a transição para operações mais eficientes e ambientalmente sustentáveis.

A operação foi divulgada pela Agência iNFRA, fonte original da notícia, e beneficia a Loga (Logística Ambiental de São Paulo S.A.), empresa do Grupo Solví responsável pelos serviços em parte da capital paulista. Os recursos reúnem verbas do Fundo Clima (R$ 126 milhões), do Finem (R$ 126 milhões) e da primeira emissão do Eco Invest do BNDES, que soma R$ 180 milhões em financiamento e debêntures incentivadas.

O pacote de investimentos permitirá a implantação da Unidade de Transbordo Jaguaré, projetada para processar até 1.000 toneladas diárias de resíduos. Também prevê a modernização da Unidade de Transbordo Ponte Pequena, com a inclusão de uma linha dedicada à separação de vidro e melhorias na Central Mecanizada de Triagem, além da ampliação da garagem operacional.

Outro ponto central do projeto é a aquisição de contêineres, caçambas e uma frota de 84 caminhões movidos a biometano, desenvolvidos e adaptados pela Scania. O combustível também é produzido pelo Grupo Solví, que já possui dois financiamentos voltados à geração de biometano, totalizando R$ 200 milhões. A iniciativa contribuirá para a redução de emissões e para a adoção de tecnologias de menor impacto ambiental.

O investimento contempla ainda a instalação de uma fazenda solar de 2,5 MW, ampliando a matriz energética própria da operação e reduzindo custos operacionais no longo prazo. Com o conjunto dessas ações, a empresa pretende elevar a eficiência dos serviços e fortalecer a política de sustentabilidade no manejo de resíduos da maior cidade do país.