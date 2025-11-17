BNDES seleciona 100 startups para programa de aceleração na COP30

247 - A nova etapa do programa BNDES Garagem ganhou destaque durante a realização da COP30 em Belém, onde o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou a lista das 100 startups escolhidas para participar de seu ciclo de aceleração. A iniciativa reforça o avanço de soluções voltadas à economia verde e à descarbonização, áreas que lideram o conjunto de propostas aprovadas.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O programa, conduzido anualmente pela aceleradora Quintessa desde 2019, recebeu mais de 1,8 mil inscrições e segue até junho de 2026.

As startups foram divididas em dois eixos: criação, destinado a negócios ainda em fase inicial, e tração, voltado a empresas que já apresentam operações estruturadas e buscam expansão. Ao longo do ciclo, as equipes terão acesso a mentores, especialistas, serviços subsidiados e conexões com potenciais investidores, incluindo atores públicos e privados.

Segundo o BNDES, o recorte das áreas de atuação mostra o forte avanço de iniciativas ambientais. Entre as 100 empresas selecionadas, 39 atuam em economia verde e descarbonização. As demais estão distribuídas entre saúde (18), educação (14), economia da periferia (12), economia azul (sete), segurança pública (duas), cultura e economia criativa (uma), além de outras frentes (seis). A diversidade também marca a seleção: 45 negócios são liderados por pessoas pretas ou pardas, enquanto 67 contam com ao menos uma mulher entre as sócias.

As dez startups mais bem avaliadas ao final do processo receberão premiações financeiras. Na categoria tração, os valores variam de R$ 64 mil a R$ 160 mil; na criação, vão de R$ 32 mil a R$ 85 mil.

Para o superintendente da Área de Mercado de Capitais, Investimentos e Participações do BNDES, Marcelo Marcolino, o programa reforça o papel da instituição no fomento ao empreendedorismo de impacto. “Negócios de todas as regiões do país, de diferentes perfis e em diferentes estágios, receberão o apoio do banco para fortalecer soluções destinadas a endereçar grandes desafios sociais e ambientais”, afirmou.

Desde que foi lançado, em 2019, o BNDES Garagem já acelerou mais de 300 startups. A expectativa do banco é apoiar outras 300 até 2028, ampliando a rede de inovação voltada ao desenvolvimento sustentável no país.