Seminário em SP reúne especialistas para análise crítica da COP30 após o fim da conferência

247 - A capital paulista vai sediar um debate dedicado aos desdobramentos da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), encerrada recentemente em Belém (PA). Segundo o texto original, o encontro pretende esclarecer como o Brasil pode transformar em ações concretas as propostas negociadas durante o evento internacional. De acordo com a publicação de origem, o seminário “Pós-COP30: O Brasil diante das transformações globais” ocorrerá no dia 24, na sede da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), com entrada gratuita.

A programação será voltada à discussão sobre implementação e, sobretudo, ao financiamento da transição energética no país, examinando o real impacto das decisões da COP para o cenário nacional.

A atividade reunirá especialistas que atuam diretamente em políticas ligadas ao clima. Entre os participantes confirmados estão a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Aparecida da Costa; o professor da USP e pesquisador de bioeconomia Ricardo Abramovay; o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; e a diretora do escritório da Cepal no Brasil, Camila Gramkow.

O painel também contará com o superintendente de Planejamento e Pesquisa Econômica do BNDES, Gabriel Ferraz Aidar; o cientista político e professor da FESPSP, Aldo Fornazieri; o especialista em geopolítica da transição energética, Alexandre Ramos Coelho; o fundador do Instituto Futuro, Juliano Medeiros; e o jornalista Gabriel Siqueira, que acompanhou a COP30.

O seminário será dividido em dois períodos, das 10h às 12h30 e das 19h às 21h30, na rua General Jardim, 522, Vila Buarque, região central de São Paulo. As inscrições estão disponíveis no site indicado pelo evento. A iniciativa é organizada pela FESPSP em parceria com o portal Diário do Centro do Mundo (DCM).

Confira a programação:

ESTRATÉGIAS GLOBAIS E DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (10h às 12h30) PAINELISTAS

Camila Gramkow - Diretora do Escritório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) no Brasil

Diretora do Escritório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) no Brasil Ricardo Abramovay - Professor sênior, Instituto de Energia e Ambiente (USP)

Professor sênior, Instituto de Energia e Ambiente (USP) Gabriel Ferraz Aidar - Superintendente de Planejamento e Pesquisa Econômica (BNDES)

Superintendente de Planejamento e Pesquisa Econômica (BNDES) Alexandre Ramos Coelho - Coordenador do MBA em Geopolítica da Transição Energética (FESPSP)

IMPLEMENTAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (19h-21h30) ABERTURA

Aldo Fornazieri - Professor da FESPSP, cientista político

PAINELISTAS

Luciana Aparecida da Costa - Diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática (BNDES)

Diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática (BNDES) Paulo Teixeira - Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Juliano Medeiros - Professor da Pós-Graduação em Sustentabilidade, Sociedade e Mudança Climática da FESPSP

Professor da Pós-Graduação em Sustentabilidade, Sociedade e Mudança Climática da FESPSP Gabriel Siqueira - Jornalista correspondente da ONG Global Citizen | projeto Protect the Amazon

Serviços:

Seminário Pós-COP30: O Brasil diante das transformações globais

Data: 24 de novembro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 10h00-12h30 | 19h00-21h30

Local: FESPSP - Rua General Jardim, 522, Vila Buarque, São Paulo/SP

Inscrições: gratuitas, pelo site Link / (vagas limitadas)