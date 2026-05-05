BNDES vence prêmio internacional por apoio à EcoRioMinas com modelo sustentável e inovador

247 - A operação de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à concessionária EcoRioMinas recebeu reconhecimento internacional ao ser premiada no Environment Finance Sustainable Debt Awards 2026. O apoio financeiro, que totaliza R$ 7,3 bilhões, sendo R$ 663,4 milhões em crédito e R$ 6,6 bilhões em subscrição de debêntures, foi eleito o melhor na categoria Green bond of the year – corporate (Americas). As informações são da Agência BNDES de Notícias.

O anúncio foi feito pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante evento na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. "Acabamos de receber ontem este prêmio internacional pela modelagem financeira do projeto da EcoRioMinas, 554 quilômetros de duplicação que a gente apoia com R$ 15 bilhões", anunciou.

"Foi muito inovador. Estamos fazendo, trabalhando com os bancos, com o mercado de capitais. A garantia está no balanço da empresa, está no pedágio. Então eu alivio a empresa que está construindo e ela pode pegar outras obras", completou Mercadante.

Infraestrutura e logística

A iniciativa está entre as maiores operações de infraestrutura apoiadas pelo BNDES em 2025 e representa o segundo maior investimento total da história das concessões rodoviárias no país. O projeto prevê 303 quilômetros de duplicações, 255 quilômetros de faixas adicionais e 85 quilômetros de vias marginais.

A concessão conecta Minas Gerais ao Rio de Janeiro e contribui para o escoamento da produção nacional, incluindo café, grãos, minério de ferro e bens industriais.

Segurança e benefícios sociais

O projeto inclui a instalação de barreiras acústicas, ampliação de trechos na Serra Rio-Teresópolis e implantação de estruturas voltadas à redução de acidentes, como rotatórias, passagens inferiores e barreiras de proteção.

Também estão previstos atendimento médico e mecânico aos usuários, pontos de descanso para caminhoneiros, além de 462 pontos de parada de ônibus e 75 passarelas para pedestres.

Empregos e sustentabilidade

As obras devem gerar mais de 24 mil empregos diretos e indiretos. O projeto inclui ações ambientais, como passagens de fauna e construção de ciclovias para incentivar a mobilidade sustentável.

"O governo do presidente Lula, de forma republicana, mantém o compromisso com o povo de Minas Gerais", afirmou Mercadante. "A premiação reforça o papel do BNDES na estruturação de instrumentos financeiros inovadores, com potencial para ampliar o acesso a capital e fomentar investimentos em infraestrutura alinhados a critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental", completou.

A operação foi estruturada como um dos primeiros títulos de transição verde do Brasil, com destinação de recursos vinculada a investimentos sustentáveis e redução da taxa de juros. O modelo foi apontado como um marco no desenvolvimento do mercado de dívida sustentável no país.