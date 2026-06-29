Bolsa Família impulsiona liderança de Lula, que alcança 68% entre beneficiários

247 – A nova pesquisa BTG/Nexus revela que os programas sociais continuam sendo um dos principais pilares da força eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os beneficiários do Bolsa Família, Lula alcança 68% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 13%.

A diferença de 55 pontos percentuais evidencia a forte identificação desse segmento do eleitorado com o governo federal. Desde o início do atual mandato, o Bolsa Família foi ampliado, com retomada de benefícios complementares voltados a crianças, gestantes e famílias em situação de maior vulnerabilidade.

O levantamento indica que a ampla vantagem nesse grupo ajuda a explicar a liderança nacional do presidente. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 42% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa também aponta desempenho expressivo de Lula entre outros segmentos importantes do eleitorado, como mulheres, idosos, católicos e pessoas sem religião, sugerindo uma base de apoio diversificada.

Realizado entre 26 e 28 de junho, o levantamento entrevistou 2.009 pessoas em todo o país e possui margem de erro de dois pontos percentuais.