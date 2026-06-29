Mulheres dão ampla vantagem a Lula em eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro

247 - Os recortes demográficos da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira mostram que Luiz Inácio Lula da Silva mantém ampla vantagem em segmentos estratégicos do eleitorado brasileiro. O destaque é o eleitorado feminino: em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 55% das intenções de voto entre as mulheres, enquanto o senador alcança 36%.





A vantagem feminina é acompanhada por desempenho igualmente expressivo entre os eleitores com 60 anos ou mais, faixa em que Lula marca 62%, contra 33% de Flávio Bolsonaro.

Entre os católicos, o presidente aparece com 53%, diante de 38% do adversário. Já entre os eleitores que afirmam não possuir religião, Lula obtém 58%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 33%.

Outro segmento em que o presidente apresenta forte desempenho é o dos beneficiários do Bolsa Família. Nesse grupo, Lula chega a 68%, enquanto o senador aparece com 13%.

Os recortes reforçam que a liderança nacional do presidente é sustentada por uma ampla coalizão social formada por diferentes perfis de eleitores, cenário que ajuda a explicar sua vantagem tanto no primeiro quanto no segundo turno.