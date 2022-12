Bolsonarista fanática se propõe a ser mulher bomba e Chico Pinheiro cobra punição

Apoie o 247

247 - Uma bolsonarista disse em tom de ironia que ela vira "mulher bomba" se os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) desejarem. "Se alguém quiser eu viro mulher bomba", disse a mulher. O jornalista Chico Pinheiro cobrou punição. "São bolsonaristas fanáticos. Terroristas não podem seguir impunes. Toda a sociedade está em risco diante de postagens como esta".

São bolsonaristas fanáticos. Terroristas não podem seguir impunes. Toda a sociedade está em risco diante de postagens como esta. ⁦@STF_oficial⁩ ⁦@IbaneisOficial pic.twitter.com/PMmvMG2d6t December 27, 2022

Contexto

A bolsonarista admitiu o posicionamento em um contexto de investigações sobre terrorismo em Brasília (DF). Segundo informações da Polícia Federal, o mesmo grupo de apoiadores de Bolsonaro foi responsável pelo vandalismo na capital no dia 12 de dezembro e pela tentativa de atentado com bomba no último sábado (24), próximo ao aeroporto da capital federal.

Nos atos violentos do dia 12, quando carros e ônibus foram incendiados, bolsonaristas protestavam contra a prisão do cacique José Acácio Tserere Xavante determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O indígena é acusado de envolvimento em manifestações favoráveis a um golpe no Brasil.

Nas investigações sobre tentativas de atos de terrorismo, o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa foi preso no último final de semana depois de planejar explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Outro suspeito, Alan Diego Rodrigues, foi identificado por policiais.

Equipe de Lula

Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador eleito Flávio Dino (PSB) afirmou nesta terça que até 8.000 policiais podem ser chamados para garantir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no próximo domingo (1º). O número pode aumentar.

De acordo com o futuro ministro, apenas no dia da posse é que a equipe de Lula vai decidir se o desfile será em carro aberto ou fechado.

