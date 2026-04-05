Bolsonaristas enfrentam multas milionárias por bloqueios ilegais em 2022

247 - Centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) passaram a enfrentar recentemente um cenário de forte impacto financeiro após a aplicação de multas relacionadas aos bloqueios de rodovias realizados em contestação ao resultado das eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os valores das penalidades variam significativamente, podendo atingir até R$ 15,5 milhões, conforme a extensão e duração das interdições, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo. As sanções atingem tanto pessoas físicas quanto empresas de transporte envolvidas nos atos.

Os valores das multas foram definidos com base em critérios apresentados pela Advocacia-Geral da União (AGU) e posteriormente validados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A metodologia estabelece uma penalidade mínima de R$ 100 mil para bloqueios de até uma hora, com acréscimo do mesmo valor a cada hora adicional de interrupção. O cálculo também considera o número de veículos pertencentes ao mesmo proprietário envolvidos na infração.

Execução das penalidades avança na Justiça

Em dezembro de 2025, o STF homologou os valores individualizados das multas, com base em dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e autorizou a execução das cobranças na Justiça Federal. A medida consolidou o processo de responsabilização dos envolvidos.

Mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os juízes das localidades onde residem os devedores conduzam os procedimentos necessários para a liquidação das dívidas. Com isso, a União passa agora a atuar diretamente na cobrança dos valores estabelecidos.