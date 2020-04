Bolsonaro defende fim da quarentena no dia em que o Brasil registra 383 mortes

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 383 mortes de pessoas infectadas pelo coronavírus, informou nesta segunda-feira 20 o Ministério da Saúde. O número de óbitos pela Covid-19 é o maior registrado até hoje em um dia no País e levou o total a 2.845.

No mesmo dia, horas antes da divulgação dos dados, Jair Bolsonaro defendeu ainda para esta semana o fim da quarentena praticada para tentar reduzir a disseminação do vírus na população, além de novamente participar de aglomerações, como fez no fim de semana.

Ele também voltou a dizer com naturalidade, mas sem evidências ou estudos, que 70% a 80% da população brasileira será infectada pelo coronavírus.

Neste domingo 19, numa afronta à decisão do STF que deu autonomia a governadores e prefeitos para determinarem suas regras de isolamento, ele afirmou, em uma live no Facebook que “no que depender” dele, vai “começar a flexibilizar”.

Confira a fala em que ele defende o fim da quarentena para esta semana:

- Alvorada (20/04/2020).



. Link no youtube: https://t.co/53X5kLAhyE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 20, 2020

