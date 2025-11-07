Bolsonaro já está conformado com a Papuda

247 - Jair Bolsonaro (PL) passou a considerar como inevitável ser levado à Penitenciária da Papuda, em Brasília. Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, aliados que o visitaram recentemente afirmam que Bolsonaro demonstrou resignação e descrença em reverter o cenário, ao menos por enquanto.

Em conversas reservadas, Bolsonaro se disse “injustiçado” e “perseguido”, atribuindo a responsabilidade direta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Pessoas próximas relatam que o ex-presidente e seu entorno político já especulam até uma data para o possível cumprimento da pena: 14 de novembro.

Governo do DF pede laudo médico

Nesta semana, o Governo do Distrito Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes um ofício solicitando a realização de um laudo médico sobre as condições clínicas de Bolsonaro. O objetivo é avaliar se ele está apto a ser transferido para uma unidade prisional comum.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado. A decisão final sobre o local da prisão será tomada por Moraes, após o esgotamento dos recursos no processo, o que deve ocorrer até o fim do ano.

Papuda ou sala da Polícia Federal

Entre os possíveis destinos do capitão reformado estão a Penitenciária da Papuda, que abriga detentos comuns e políticos, e uma sala especial na sede da Polícia Federal, em Brasília. Segundo fontes próximas, Bolsonaro teme as condições da Papuda, mas vê poucas chances de evitar o cumprimento da pena no presídio.