Bolsonaro passou mal e teve queda durante a noite, diz Michelle

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a passar mal durante a madrugada desta terça-feira (6), segundo relato feito pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em uma rede social. O episódio ocorreu enquanto ele dormia, resultando em uma queda dentro da cela onde cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. As informações são do G1.

Ainda conforme o relato, Bolsonaro teria batido a cabeça em um móvel após a queda. Michelle afirmou que o estado de saúde do ex-presidente inspira cuidados e que ela acompanhava a situação de perto, aguardando informações oficiais sobre o atendimento prestado.

"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise caiu e bateu a cabeça no móvel", escreveu Michelle. Em seguida, acrescentou: "Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros".