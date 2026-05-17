Bolsonaro reafirma candidatura de Flávio após áudios com Vorcaro: 'melhor perder eleições do que desistir'

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou seu apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em 2026 e descartou qualquer possibilidade de recuo. Em meio à repercussão de mensagens envolvendo o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro, Bolsonaro orientou o filho a seguir firme na disputa, sinalizando que não haverá mudanças na estratégia eleitoral.

As informações foram divulgadas durante o programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, que trouxe detalhes sobre a reação do ex-presidente após a publicação das conversas. Segundo relato apresentado na atração, Jair Bolsonaro teria sido direto ao aconselhar o filho: "Fique firme", reafirmando o apoio mesmo diante da crise política.

Em paralelo, aliados do ex-presidente indicam que a posição é ainda mais rígida nos bastidores. Bolsonaro teria afirmado que não existe hipótese de Flávio desistir da candidatura, chegando a defender que “seria melhor perder as eleições do que Flávio desistir da candidatura”, reforçando a intenção de manter o protagonismo político dentro do próprio grupo familiar.

Apoio mantido apesar da crise

A controvérsia surgiu após a divulgação de mensagens entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, reveladas pelo site Intercept Brasil. Os diálogos indicam que o senador teria solicitado recursos para a produção de um filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. As conversas foram encontradas no celular de Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal no âmbito da operação Compliance Zero.

Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou que o conteúdo não envolve irregularidades. Segundo ele, tratava-se apenas de uma iniciativa privada. O senador declarou que as mensagens representam “um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do seu pai”.

Além disso, o parlamentar afirmou em entrevista que não há expectativa de novos desdobramentos sobre o caso. De acordo com ele, “não virá nada mais”, indicando que todas as informações relevantes já teriam sido reveladas.

Impacto político ainda indefinido

Analistas ouvidos durante o programa destacaram que o apoio de Jair Bolsonaro ao filho já era esperado, mas ponderaram que os efeitos políticos do episódio ainda são incertos. O caso é recente e, segundo comentaristas, qualquer avaliação definitiva dependerá de novas informações e do andamento das investigações.

Há também a percepção de que o episódio pode influenciar a dinâmica da pré-campanha. Embora não haja indicação de mudança no cenário geral, especialistas avaliam que o caso pode abrir espaço para outros nomes da direita ganharem protagonismo na disputa.

Por outro lado, comentaristas ressaltam que o impacto tende a ser limitado entre os eleitores já consolidados. A avaliação predominante é de que apoiadores de Flávio Bolsonaro permanecem fiéis, enquanto eleitores indecisos aguardam mais esclarecimentos antes de definir posicionamento.

Disputa interna na direita

O episódio também repercute entre lideranças da direita, que passam a adotar posturas distintas diante da situação. Enquanto alguns defendem cautela e aguardam o avanço das investigações, outros adotam tom mais crítico, evidenciando disputas internas pelo espaço político.

Mesmo com divergências, analistas avaliam que a tendência é de manutenção da polarização eleitoral. A leitura predominante é que, independentemente do candidato, o campo da direita deve se unificar em um eventual segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesse contexto, a decisão de Jair Bolsonaro de manter o filho na corrida eleitoral reforça a estratégia de preservar o capital político do bolsonarismo dentro do próprio grupo, ainda que isso represente riscos para aliados que temem perdas eleitorais em caso de derrota.