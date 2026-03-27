Bolsonaro recebe alta após duas semanas internado

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (27), após permanecer internado por cerca de duas semanas para tratar um quadro de broncopneumonia. As informações são da CNN Brasil.

Bolsonaro estava internado desde o último dia 13 no Hospital DF Star, onde chegou a permanecer por mais de uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A internação ocorreu após ele apresentar sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

De acordo com o diagnóstico médico, o quadro foi causado por uma pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração — condição que ocorre quando há aspiração de conteúdo gástrico para os pulmões. O problema exigiu monitoramento intensivo e cuidados contínuos durante boa parte da internação.

Na semana passada, após apresentar melhora clínica, Bolsonaro foi submetido a um protocolo considerado mais adequado ao seu estado de saúde. Apesar da evolução positiva, ele seguiu sob cuidados semi-intensivos ainda na UTI.

A transferência para um quarto hospitalar ocorreu na noite da última segunda-feira (25), marcando uma nova etapa da recuperação. Desde então, o ex-presidente permaneceu sob observação até receber alta médica nesta sexta-feira.

Durante o período de internação, a situação de saúde também teve repercussões no âmbito jurídico. Na segunda-feira (24), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prisão domiciliar de Bolsonaro pelo prazo de 90 dias. A decisão levou em consideração o quadro clínico apresentado pelo ex-chefe do Executivo.

A alta hospitalar ocorre após a estabilização do quadro de saúde, embora o ex-presidente ainda deva seguir em acompanhamento médico e cumprir as determinações judiciais estabelecidas pelo STF.