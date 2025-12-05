TV 247 logo
      Bolsonaro reclama de dores de cabeça por barulho de gerador na sede da PF

      Ex-presidente atribui mal-estar ao equipamento instalado ao lado da sala onde cumpre pena

      O ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa em Brasília-DF, onde cumpre prisão domiciliar, enquanto aguarda a execução penal pela condenação por golpe de Estado - 29/09/2025 (Foto: REUTERS/Diego Herculano)

      247 - Preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro, Jair Bolsonaro (PL) tem relatado episódios frequentes de dor de cabeça. O incômodo estaria ligado ao ruído contínuo de um gerador instalado ao lado da sala de estado-maior destinada ao ex-presidente. As informações são da CNN Brasil.

      A reclamação já chegou formalmente à Polícia Federal e vem sendo mencionada por Bolsonaro em conversas com visitantes, além de integrantes de suas equipes jurídica e médica. O ex-presidente permanece isolado no espaço, sem autorização para circular pelos corredores da superintendência.

      Desde o primeiro domingo após a prisão, quando foi registrado pela emissora se despedindo da esposa, Michelle Bolsonaro, em sua visita inicial, as restrições de movimentação se tornaram ainda mais rígidas. Após aquele episódio, a PF decidiu instalar películas nos vidros do térreo para impedir a visualização interna do prédio, reforçando o controle sobre o ambiente onde Bolsonaro cumpre pena.

