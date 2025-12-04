Após fazer pressão sobre Trump e fracassar, Eduardo Bolsonaro tem encontro com Netanyahu

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está vivendo nos Estados Unidos em uma série de tentativas—até agora fracassadas—de articular sanções do governo Donald Trump contra o Brasil, publicou nesta quinta-feira (4), em suas redes sociais, uma foto de um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A reunião ocorre em um momento de desgaste nas relações entre Brasília e Tel Aviv, em razão do genocídio cometido por Israel na Faixa de Gaza. Contudo, Eduardo Bolsonaro é um apoiador do regime israelense.

Eduardo Bolsonaro não informou o motivo do encontro, que acontece também em meio às suas reiteradas pressões por uma intervenção externa no Brasil em benefício de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro—aliado de Netanyahu e atualmente preso, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos por liderar a trama golpista. As eleições de 2022, cujos resultados foram reconhecidos internacionalmente, foram vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, forte crítico do genocídio.

"'Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado'", escreve Eduardo Bolsonaro na postagem na rede X.