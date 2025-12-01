Eduardo Bolsonaro "fracassou" e o bolsonarismo está "em apuros", diz Financial Times

247 - O cenário político em torno de Jair Bolsonaro (PL) entrou em nova fase de turbulência, marcada por críticas contundentes vindas da imprensa internacional. Nesta segunda-feira (1), o Financial Times publicou uma análise que aponta para um enfraquecimento acelerado do bolsonarismo e para o desgaste profundo da família Bolsonaro. De acordo com a reportagem, os erros acumulados pelo ex-mandatário e por seus filhos colocaram o bolsonarismo “em apuros” e abriram espaço para disputas internas na direita e para a busca de uma nova liderança com foco nas eleições de 2026.

Lobby de Eduardo em Washington gera reação negativa

O jornal britânico afirma que a estratégia da família Bolsonaro de recorrer aos Estados Unidos para tentar evitar a prisão do ex-presidente resultou em efeitos adversos. Segundo a publicação, “a estratégia do clã de buscar ajuda em Washington fracassou espetacularmente: quando Bolsonaro enfrentou julgamento no Brasil, seu filho, o deputado Eduardo, fez lobby em seu nome nos EUA, resultando em tarifas comerciais que irritaram a classe empresarial brasileira e expuseram Eduardo a acusações em seu país. A campanha não conseguiu impedir a prisão de seu pai”.

Tentativas de atrair apoio de Trump não impedem prisão

As tentativas de Eduardo Bolsonaro de sensibilizar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de maneira a interferir no resultado do julgamento de Jair Bolsonaro também não surtiram efeito. O Financial Times relata que essa ofensiva não apenas falhou, como agravou a percepção de interferência externa em assuntos brasileiros, o que ampliou críticas e desgastes.

Avaliação dura do mercado financeiro sobre o clã

O jornal registrou ainda a avaliação de um executivo de uma das principais instituições financeiras do Brasil, que não foi identificado. Segundo ele, os equívocos políticos cometidos pela família Bolsonaro “destruíram significativamente sua imagem política”. O entrevistado classificou a busca por apoio externo como “absolutamente repreensível” e afirmou que a família “enlouqueceu”.

Direita mira Tarcísio de Freitas como alternativa

Com o desgaste crescente, o Financial Times aponta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como a principal aposta da direita para 2026. O jornal afirma que ele “fala a língua da Faria Lima”, em referência ao centro financeiro paulista, mas pondera que sua candidatura depende de um gesto explícito de apoio de Jair Bolsonaro.

Economia forte reforça desafio para a oposição

Mesmo com eventual apoio do ex-mandatário, a reportagem observa que Tarcísio ainda enfrentaria um cenário adverso na disputa com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O desempenho positivo da economia, com geração de empregos, aumento de salários e menor dependência dos Estados Unidos — o que blindou o Brasil dos impactos das tarifas impostas por Donald Trump — dificulta o avanço de uma candidatura conservadora.

O Financial Times conclui que a direita deve concentrar esforços em temas como crime e segurança pública, considerados pontos mais sensíveis para Lula. Ainda assim, a publicação avalia que há um longo caminho até 2026 e que o cenário pode mudar conforme o clima político evolua.