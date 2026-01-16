Bolsonaro tem crise de soluços em primeira noite da Papudinha

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a primeira noite detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, sem qualquer contato com outros presos e com relatos de episódios de soluço. A transferência para a unidade ocorreu na tarde de quinta-feira (15), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são da Folha de São Paulo.

Até a manhã desta sexta-feira (16) Bolsonaro não havia apresentado queixas formais. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, que também cumprem pena no local em razão da trama golpista, estão em outra ala semelhante, mas não mantiveram contato com o ex-presidente.

A decisão de Alexandre de Moraes determinou a remoção de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha e estabeleceu que ele seja submetido imediatamente a uma junta médica oficial, formada por profissionais da própria PF. O objetivo é avaliar o quadro clínico do ex-presidente, que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado.

Após o laudo médico, o ministro deverá decidir se Bolsonaro permanecerá na unidade militar ou se será encaminhado a um hospital penitenciário. A avaliação antecede a análise de um novo pedido de prisão domiciliar apresentado por sua defesa.

A ordem judicial ocorre após uma série de reclamações feitas por familiares, aliados políticos e advogados do ex-presidente. Nas últimas semanas, a defesa protocolou pedidos que incluíam a instalação de uma SmartTV e a redução do ruído do ar-condicionado no local onde ele estava detido. A pressão aumentou depois de Bolsonaro sofrer uma queda, na semana passada, que resultou em traumatismo craniano leve, conforme exame médico.

Mesmo ao autorizar a transferência para instalações mais amplas, Alexandre de Moraes afirmou que o cumprimento da pena não pode ser comparado a uma “estadia hoteleira” ou a uma “colônia de férias”. O ministro também rebateu críticas feitas por filhos do ex-presidente às condições da sala de Estado-Maior da Polícia Federal.

Na Papudinha, Bolsonaro mantém direito a assistência médica 24 horas por dia, visitas de seus médicos sem necessidade de autorização prévia, continuidade das sessões de fisioterapia e alimentação especial. A cela destinada a ele comporta até quatro pessoas, mas, segundo as informações disponíveis, será ocupada exclusivamente pelo ex-presidente.