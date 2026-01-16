Moraes recebeu Michelle antes de transferir Bolsonaro para Papudinha

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes recebeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em Brasília, poucas horas antes de determinar a transferência de Jair Bolsonaro (PL) para o Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como “Papudinha”. A reunião ocorreu na quinta-feira (15), no gabinete do magistrado, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

O encontro foi articulado pelo deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara dos Deputados, que intermediou a agenda entre Michelle Bolsonaro e o ministro do STF.

Durante a audiência, a ex-primeira-dama fez um apelo para que Jair Bolsonaro deixasse a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde se encontrava detido, e passasse a cumprir prisão domiciliar. O pedido, no entanto, não foi atendido por Alexandre de Moraes, que decidiu pela transferência.

A reunião com Moraes não foi a única iniciativa de Michelle Bolsonaro junto à cúpula do Judiciário. No início da semana ela também havia procurado o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, para tratar da situação do marido.