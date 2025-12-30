Bolsonaro volta a ter soluços após novos procedimentos médicos

247 - O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro informou que Jair Bolsonaro (PL) voltou a apresentar episódios de soluço após passar por novos procedimentos médicos realizados nesta segunda-feira (29), em Brasília. A atualização foi divulgada por meio de publicações nas redes sociais, nas quais o filho relatou ter acompanhado o pai durante a noite no hospital. Segundo ele, Jair Bolsonaro iniciou um tratamento para apneia do sono e ainda se encontra em fase de adaptação clínica após as intervenções. As informações são do jornal O Globo.

Atualização sobre o estado de saúde

“Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção. Os níveis de ferro no sangue continuam sendo controlados devido à sua ineficiência”, escreveu Carlos em uma das postagens. De acordo com ele, o acompanhamento médico permanece constante.

Histórico médico e internação

Esta é a terceira vez que Jair Bolsonaro passa por procedimentos cirúrgicos desde que foi internado, na última quarta-feira, para tratar uma hérnia inguinal bilateral. O ex-mandatário segue hospitalizado no Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão imediata de alta.

O quadro clínico é associado a complicações decorrentes do episódio de Juiz de Fora (MG) durante a campanha presidencial de 2018. O episódio provocou alterações no trato gastrointestinal e levou ao surgimento de crises recorrentes de soluço, consideradas de difícil controle clínico ao longo dos anos.

Declarações de Carlos Bolsonaro

Carlos Bolsonaro afirmou ainda que o pai deverá ser encaminhado para uma área restrita após o procedimento mais recente. Em outra publicação, escreveu que “hoje irá para uma área restrita para, após sua prisão, finalmente tomar um banho de sol, algo que lhe foi praticamente impossibilitado durante sua estada na Superintendência da Polícia Federal, onde sobrevive em um cubículo de 8 metros quadrados, com ar-condicionado central ligado e colado à parede de seu quarto o perturbando o dia inteiro”.

Previsão de alta hospitalar

Até o momento, não há data definida para a saída de Jair Bolsonaro do hospital. O cirurgião Cláudio Birolini informou que o ex-mandatário não deve receber alta antes do réveillon, indicando a necessidade de continuidade do tratamento e de monitoramento clínico nos próximos dias.